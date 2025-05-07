الحارثي وزملاؤه جاهزون للمنافسة على لقب بطولة العالم للتحمل ببلجيكا

بعد الأداء المميز فـي إيمولا

منتشياً بمعنويات عالية عقب تحقيق الفريق المركز الثاني في سباق جولة الثانية لبطولة العالم للتحمل، والتي جرت على أرضية حلبة ايمولا الإيطالية الشهيرة، يدخل بطلنا أحمد الحارثي سباق الجولة الثالثة من البطولة التي تقام على سبا فرانكوشامب البلجيكية على أمل تكملة مشوار تحقيق مزيد من الانتصارات والنتائج الايجابية في هذه البطولة بمعية زميليه بالفريق الإيطالي العالمي فالنتينو روسي والجنوب أفريقي كليفن فاندرلايند مع فريق دبليو ار تي وخلف مقود سيارة بي ام دبليو (ام 4) التي تحمل الرقم 46 في هذه البطولة ضمن فئة جي تي 3.، حيث يأمل الثلاثي من الصعود مرة أخرى لمنصة التتويج في سبا ويعود السبب أيضا إلى أن هذه الحلبة تشهد دائما طوال الفترات الماضية تألقا للحارثي وزملائه بالفريق ووصولهم إلى منصات التتويج في الكثير من السباقات الماضية بمختلف البطولات.

وكان الثلاثي الحارثي وروسي وكليفن على بعد خطوة واحدة فقط وبفارق 3 أجزاء الثانية من التتويج بالمركز الأول في ايمولا، لكن دخول الفريق في مراب الصيانة بعد قرار اللجنة المنظمة حرم الفريق من التتويج بالمركز الأول في السباق الماضي، وبعد ختام السباق الجولة الثانية انتقل الفريق من المركز الثاني عشر في ترتيب عام البطولة إلى المركز السادس وبفارق لا يتجاوز 8 نقاط فقط من ثلاثي المقدمة، وفي حال تحقيق الفريق نتيجة مميزة في هذا السباق سيقترب الفريق كثيرا من المراكز الأولى مع بقاء 5 جولات أخرى للبطولة في فرنسا وأميركا والبرازيل والبحرين واليابان.

وحول الاستعداد للجولة المقبلة في بلجيكا يقول الحارثي «سباق ايمولا كان مثاليا جدا وكنا بالفعل سريعين، فالكل عمل ضمن استراتيجية واضحة منذ البداية من أجل العودة للانتصارات وكنا بحاجة ماسة للعودة إلى تسجيل النقاط، فأداء الجميع كان مبهرا من سائقين وفريق فني وبدعم من الجماهير، هدفنا الآن الاستفادة من حلبة بلجيكا التي نسعد دائما بالتسابق فيها، ونسعى الآن إلى مواصلة الصحوة وحصد المزيد من النقاط والوصول إلى منصة التتويج بإذن الله».

تبدا التحضيرات غدا الخميس بإجراء التدريبات المفتوحة تتبعها بعد غد الجمعة حصة أخرى على أن تقام التاهيلات الأولية في نفس اليوم ومن ثم تأهيلات هايبربول على أن يقام السباق يوم السبت القادم في تمام الساعة الثانية ظهرا لمدة 6 ساعات.