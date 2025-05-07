ممدوح عباس يوجه رسالة لـ أيمن الرمادي بعد توليه تدريب الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس روح الدعم والمؤازرة، وجّه ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، رسالة خاصة إلى المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي، الكابتن أيمن الرمادي، وذلك عقب إعلان مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب عن تعيينه رسميًا لقيادة الفريق خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بعد فترة قصيرة من توليه المهمة.

ممدوح عباس يوجه رسالة لـ أيمن الرمادي

وكتب عباس، المعروف بدعمه الدائم للنادي الأبيض، تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة "تويتر" قال فيها: "كابتن الرمادي.. أرجو أن تكون أيامكم مع نادي الزمالك بيضاء وبنفسجية."

ويأتي تعيين الرمادي في وقت حساس بالنسبة للقلعة البيضاء، حيث يسعى الزمالك لاستعادة توازنه الفني وتحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين المحلي والقاري، بعد سلسلة من التغييرات التي طرأت على الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك

وقد كشف النادي في بيان رسمي عن تفاصيل الجهاز الفني المعاون للرمادي، والذي يضم عددًا من الأسماء البارزة ذات الخبرة الفنية والارتباط السابق بالنادي، وهم: