نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينتقل للهلال؟.. روبن أموريم يضع حدًا لتكهنات رحيل برونو فرنانديز: "قائدنا لا يُمس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل تصاعد الأنباء حول اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع النجم البرتغالي برونو فرنانديز، خرج المدير الفني الجديد لنادي مانشستر يونايتد، روبن أموريم، ليؤكد بشكل قاطع تمسك "الشياطين الحمر" بقائد فريقهم، نافيًا وجود أي نية للاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

روبن أموريم يضع حدًا لتكهنات رحيل برونو فرنانديز

وكان اسم فرنانديز قد ارتبط مؤخرًا بإمكانية الانتقال إلى الهلال السعودي، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للمشاركة المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي يستضيفها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الأراضي السعودية. ويأتي برونو في صدارة قائمة الأسماء التي يُقال إن الهلال يسعى لاستقطابها، لما يمتلكه من خبرة دولية وأداء قيادي مميز على أرضية الميدان.

وبرغم أن عقد اللاعب البرتغالي يمتد مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2027، إلا أن الفريق السعودي يبدو عازمًا على تقديم عرض مغرٍ يجعله أحد أعمدة المشروع الجديد للفريق، خاصة في ظل الدعم المالي الكبير الذي تحظى به الأندية السعودية مؤخرًا.

وفي مؤتمره الصحفي الذي سبق مواجهة مانشستر يونايتد مع أتلتيك بلباو ضمن منافسات الدوري الأوروبي، علّق أموريم على ما يُثار من شائعات حول مستقبل قائد فريقه، قائلًا: "من الطبيعي أن تثار مثل هذه الأحاديث، فبرونو فرنانديز لاعب يملك أرقامًا لافتة وأسلوبًا فريدًا في اللعب، يجذب أنظار الأندية الكبرى. لكن الحقيقة هي أننا لا نفكر إطلاقًا في التخلي عنه."

وأضاف المدرب البرتغالي: "برونو ليس مجرد لاعب في الفريق، بل هو قائد المجموعة وركيزة أساسية في مشروعنا الفني للمواسم القادمة. نحن بحاجة إلى لاعبين بقيمته داخل وخارج الملعب، ولذلك فإن بيعه غير مطروح للنقاش."

واختتم أموريم حديثه بتأكيد إضافي: "من الطبيعي أن تحاول بعض الأندية التعاقد مع لاعب بحجم فرنانديز، فهو أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، لكننا نتمسك به بقوة لأنه عنصر لا غنى عنه في مسيرتنا المستقبلية."