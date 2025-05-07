نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوندوجان يحلم بأن يكون مساعدًا لـ "الفيلسوف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يود إلكاي جوندوجان، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، أن يبدأ مسيرته التدريبية كمساعد للمدرب بيب غوارديولا، ولكنه لا يخطط لذلك في الوقت القريب، حيث لا يزال يطمح في مواصلة مسيرته كلاعب لعدة سنوات قادمة.

قال لاعب وسط مانشستر سيتي البالغ 34 عامًا، لصحيفة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء: "أشعر أنني أستمتع بكرة القدم كثيرًا ليس فقط لعام آخر، ولكن على الأقل لمدة عامين، ربما ثلاثة أو أربعة أعوام".

وأضاف: "ولكني بالفعل أفكر فيما سيأتي بعد انتهاء مسيرتي كلاعب. لا أخاف من هذه الأفكار، بل هي أقرب إلى الترقب والحماس. لكن جسدي لا يزال في حالة جيدة".

لم يطلب غوندوغان بعد من غوارديولا، أن يكون مساعدًا له، لكنه قال: "ربما لا يوجد ما هو أفضل من أن تبدأ مسيرتك كمساعد لغوارديولا. الأمثلة في السنوات الأخيرة أظهرت أن هذا يمكن أن يمهد الطريق لمسيرة تدريبية ناجحة".

وكان ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال الحالي، مدربًا مساعدًا لغوارديولا في مانشستر سيتي.

وأضاف غوندوغان: "أن أعمل كمدرب مساعد لغوارديولا سيكون أمرًا جذابًا للغاية بالنسبة لي".

