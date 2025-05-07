نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناجلسمان يعلن قائمة "الماكينات" 22 مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الأول، سيعلن قائمة الفريق التي ستخوض منافسات نصف نهائي دوري أمم أوروبا، يوم 22 مايو الجاري بعد خمسة أيام من الجولة الأخيرة للدوري الألماني.

يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره البرتغالي في الدور قبل النهائي في ميونخ يوم 4 يونيو المقبل.

وستقام المباراة الثانية بالدور قبل النهائي بعدها بيوم في شتوتغارت وستجمع بين المنتخب الإسباني، بطل أمم أوروبا، والمنتخب الفرنسي، وصيف بطل كأس العالم.

وتقام المباراة النهائية في ميونخ يوم 8 يونيو المقبل، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم بشتوتغارت.

ويمكن أن تضم قائمة ناغلسمان لاعبين عائدين من إصابات طويلة مثل الحارس مارك أندريه تير شتيغن، والمهاجم نيكلاس فولكروغ.

وتأكد عدم تواجد المدافع نيكو شلوتربيك ولكن هناك علامات استفهام بشأن إصابة كاي هافيرتز، مهاجم آرسنال، والمدافع أنطونيو روديغر، الذي خضع لجراحة في الركبة وهناك شكوك كبيرة في تواجده.

وسيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الألماني قبل المباراة النهائية لكأس ألمانيا التي تجمع بين شتوتغارت وأرمينيا بيلفيلد، المقرر إقامتها يوم 24 من الشهر الجاري.

ويضم فريق شتوتغارت العديد من اللاعبين الأساسيين في المنتخب.