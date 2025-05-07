نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل بقيادة أيمن الرمادي بعد رحيل بيسيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسميا الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل بقيادة أيمن الرمادي بعد رحيل بيسيرو.

نادي الزمالك، أعلن نادي الزمالك تعيين الكابتن أيمن الرمادي مديرًا فنيا مؤقتا للفريق خلفا للمدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو بعد أن تم فسخ التعاقد اليوم بين الطرفين بعد نحو 3 أشهر من توليه مهمة قيادة القلعة البيضاء خلفا للسويسري كريستيان جروس.

الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك

ووقع الكابتن أيمن الرمادي على عقود تدريب الزمالك في جلسة جمعته مع مسؤولي النادي اليوم، ليبدأ اليوم مهام عمله رسميا مع الفريق، ويتولى الرمادي مهمة تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد استقر على رحيل عبد الواحد السيد من منصب مدير الكرة، وتعين وائل القباني بدلا منه.

واكتمل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك بعد إعلان تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للزمالك، وكذلك تعيين وائل القباني مديرا للكرة خلفا لعبد الواحد السيد.

كما انضم الثنائي أحمد سمير وحازم إمام "الصغير" للجهاز الفني في منصب المدرب المساعد.

وجاء تشكيل الجهاز بالكامل كالآتي:

أيمن الرمادي المدير الفني.

أيمن عبد العزيز المدرب العام.

وائل القباني مدير الكرة.

أحمد سمير مدرب مساعد.

حازم إمام مدرب مساعد.

عماد المندوه مدرب حراس المرمى.

ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال.

محمد علال محلل الأداء.

الكابتن أيمن الرمادي

ويُعَد أيمن الرمادي هو المدير الفني الرابع لنادي الزمالك في الموسم الحالي، بعد أن قاد الفريق كلا من البرتغاليين جوزيه جوميز، وجوزيه بيسيرو، والسويسري كريستيان جروس، وكانت آخر تجربة تدريبية للرمادي في الدوري المصري مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم.

رحيل بيسيرو

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للزمالك التعادل للمرة السادسة منذ أن تولى تدريب الفريق.

وفي وقت سابق كان قد استقر الزمالك على رحيل بيسيرو بسبب تراجع نتائج الفريق، وخرج الزمالك من بطولتي الكونفدرالية الإفريقية وكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) مع بيسيرو.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري، ليصل الزمالك للنقطة 40 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

وكشف الزمالك عن أن رحيل بيسيرو جاء بالتراضي بين الطرفين بعد فترة قصيرة قضاها مع الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من المرحلة الختامية للدوري المصري.

عن أن أيمن الرمادي هو الأقرب لتولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، وذلك بعد جسلة ستجمعه مع مسؤولي الزمالك.