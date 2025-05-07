نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس من أبناء الزمالك.. تعليق مثير على اختيار الرمادي خلفًا لـ بيسيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن تعيين أيمن الرمادي مديرًا فنيًا جديدًا لفريق الزمالك خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأبيض السابق.

وقال رمزي في تصريحات لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لا أستطيع منح بيسيرو أعذار، وبيسيرو ملوش بصمة مع الزمالك حتى مع أي لاعب من لاعبي الزمالك، رغم أن الزمالك يمتلك اسكواد قوي، عكس ما فعله فيريرا في السابق مع الزمالك رغم ضعف اسكواد الزمالك حين ذاك.

وأضاف: أيمن الرمادي مدرب كبير وله بصمة في الكرة المصرية وحقق بطولة كأس الرابطة، وله بصمة مع جميع الفرق التي قام بتدريبها، ولكن الزمالك ملئ بأبنائه الذين يستطيعون قيادة الفريق.

وتابع: انا قلقان على الرمادي لأنه من خارج أبناء النادي وبالتالي لن يحصل على الدعم الكافي من الخارج، ومع أول تعادل هيزعل، وأطالب بمنح الرمادي الدعم الكامل من قبل مجلس الزمالك وأؤكد أن الرمادي أمام مهمة قوية وشاقة

وأردف: بكرة لجنة التظلمات ستتحذ قراراها النهائي غدا بشأن مباراة القمة، واستبعد فكرة إعادة المباراة مرة أخرى، ولجنة التظلمات إما تؤيد خصم الثلاث نقاط من الأهلي فقط، أو خصم ثلاث نقاط من الأهلي بنهاية الموسم بخلاف الثلاث نقاط الذي تم خصمهم، والأقرب أن لجنة التظلمات ستؤيد قرار رابطة الأندية بخصم ثلاث نقاط فقط من الأهلي، ولكن القرار الأخير في يد لجنة التظلمات سنعرفها غدا