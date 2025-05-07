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أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق يحيى نجم الزمالك السابق، عن تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للزمالك خلفا لجوزيه بيسيرو الذي تم اقالته بسبب تدهور النتائج.

طارق يحيى: ألوم علي ميدو وحازم امام بزملكاويتهما المعروفة.. كيف يوافقون علي تعيين الرمادي؟

وقال طارق يحيى في برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا أف إم: قرار تعيين أيمن الرمادي اغتيال معنوي لكل مدربي نادي الزمالك القدامى والقادمين، الزمالك ملئ بالكوادر التي يمكنها قيادة الزمالك ليس فقط طارق مصطفى، فمثلا عبد الحميد بسيوني وحلمي طولان وحسن شحاتة، وتعيين الرمادي اغتيال معنوي لكل مدربي الزمالك وتعيين الجوهري وإيهاب جلال في السابق كان قرارا خاطئ، فهل لا يوجد مدرب من الزمالك يستطيع قيادة الفريق؟ بالتأكيد هناك الكثير.

وأردف: انا واحد من أبناء الزمالك وحققت بطولات مع الفريق، ومفيش حاجة اسمها طارق يحيى محسوب على المجلس السابق، وأنا ضد قرار تعيين الرمادي مدربا للفريق والجميع معترض على تعيين الرمادي مدربا للفريق.

وواصل: أنا بتكلم عن الصح، وحازم إمام وميدو المعروفين بزملكاويتهم ازاي يوافقوا على تعيين مدرب من خارج نادي الزمالك ودخول الجوهري في الماضي نادي الزمالك كان خاطئ، السوشيال ميديا الزملكاوية معترضه علي تعيين الرمادي.

وأختتم: لن يستطيع أي حد من خارج أبناء النادي أن يعبر بهذه المنحة، وفنيا اسكواد الزمالك جيد والخطوة نفسها كانت خاطئة بتعيين الرمادي، ومن الوارد أن يفشل الرمادي مع الزمالم أنا هنا بتكلم كمشجع ولست مع قرار تعيين الرمادي كمديرا وهذا القرار صعب أن يتقبل أي زملكاوي حر.