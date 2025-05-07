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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث طارق يحيى نجم الزمالك السابق، عن تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للزمالك خلفا لجوزيه بيسيرو الذي تم اقالته بسبب تدهور النتائج.

طارق يحيى: تعيين الرمادي مدربًا للزمالك.. اغتيال معنوي لمدربي الأبيض علي مدار التاريخ سواء الماضي أو القادم

وقال يحيى في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي على برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: أتمنى أن يخرج الزمالك كسبان من رحيل بيسيرو بسبب أزمات باتشيكو وبوطيب، وبدل ما نفكر في مشيان المدرب نفكر في حل الأزمة.

وأضاف: أحنا في أمس الحاجة إلى التعاقدات بسبب ضعف الاسكواد، وأتمنى أن يضمن الزمالك عدم شكوى بيسيرو للاتحاد الدولي بعد رحيله، والراجل مش عارف هو جه في إي ومشي في إي، بيسيرو مكملش شهرين مع الزمالك، الزمالك مش في حمل خسارة فلوس تاني، بقالنا فترة عايشين في فيلم هندي، والزمالك نادي كبير عيب اللي بيحصل دا

وعن تعيين أيمن الرمادي قال طارق يحيى: هل لو في الأهلي سيتم تعيين الرمادي كمديرا فنيا للأهلي؟ وقرار تعيين أيمن الرمادي اغتيال معنوي لكل مدربي نادي الزمالك القدامى والقادمين، الزمالك ملئ بالكوادر التي يمكنها قيادة الزمالك ليس فقط طارق مصطفى، فمثلا عبد الحميد بسيوني وحلمي طولان وحسن شحاتة، وتعيين الرمادي اغتيال معنوي لكل مدربي الزمالك وتعيين الجوهري وإيهاب جلال في السابق كان قرارا خاطئ، فهل لا يوجد مدرب من الزمالك يستطيع قيادة الفريق؟ بالتأكيد هناك الكثير.

وأردف: انا واحد من أبناء الزمالك وحققت بطولات مع الفريق، ومفيش حاجة اسمها طارق يحيى محسوب على المجلس السابق، وأنا ضد قرار تعيين الرمادي مدربا للفريق والجميع معترض على تعيين الرمادي مدربا للفريق

وواصل: أنا بتكلم عن الصح، وحازم إمام وميدو ازاي يوافقوا على تعيين مدرب من خارج نادي الزمالك ودخهول الجوهري في الماضي نادي الزمالك كان خاطئ، السوشيال ميديا الزملكاوية معترضه علي تعيين الرمادي.

وأختتم: لن يستطيع أي حد من خارج أبناء النادي أن يعبر بهذه المنحة، وفنيا اسكوارد الزمالك جيد والخطوة نفسها كانت خاطئة بتعيين الرمادي، ومن الوارد أن يفشل الرمادي مع الزمالم أنا هنا بتكلم كمشجع ولست مع قرار تعيين الرمادي كمديرا وهذا القرار صعب أن يتقبل أي زملكاوي حر.

