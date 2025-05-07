نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي يتمنى الانضمام لجهاز جوارديولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوّد إلكاي غوندوغان، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، أن يبدأ مسيرته التدريبية مساعدًا للمدرب بيب جوارديولا، لكنه لا يُخطط لذلك في الوقت القريب؛ حيث لا يزال يطمح في مواصلة مسيرته لاعبًا لعدة سنوات مقبلة.

وقال لاعب وسط مانشستر سيتي، البالغ 34 عامًا، لصحيفة «شبورت بيلد»، الأربعاء: «أشعر بأنني أستمتع بكرة القدم كثيرًا: ليس فقط لعام آخر، ولكن على الأقل لمدة عامين، ربما ثلاثة أو أربعة أعوام».

وأضاف: «ولكني بالفعل أفكر فيما سيأتي بعد انتهاء مسيرتي لاعبًا. لا أخاف من هذه الأفكار، بل هي أقرب إلى الترقب والحماس. لكن جسدي لا يزال في حالة جيدة».

لم يطلب غوندوغان بعد من جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن يكون مساعدًا له، لكنه قال: «ربما لا يوجد ما هو أفضل من أن تبدأ مسيرتك مساعدًا لغوارديولا. الأمثلة في السنوات الأخيرة أظهرت أن هذا يمكن أن يمهد الطريق لمسيرة تدريبية ناجحة».

وكان ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال الحالي، مدربًا مساعدًا لغوارديولا في مانشستر سيتي.

وأضاف جوندوغان: «أن أعمل مدربًا مساعدًا لجوارديولا سيكون أمرًا جذابًا للغاية بالنسبة لي».

رغبته في الاستمرار في اللعب قد تُثير الكثير من التعجب بين جماهير مانشستر سيتي؛ نظرًا لمعاناته هذا الموسم.

وترك لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند السابق مانشستر سيتي في 2023، ولكن لعب لمدة موسم واحد فقط مع برشلونة، لأن الأمور لم تسر كما كان مخططًا لها، وعاد بعدها لمانشستر.

وكان عقد جوندوغان مع مانشستر سيتي قد تم تجديده بشكل تلقائي حتى 2026.