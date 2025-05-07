محمد منصور يهنئ فريق مسار للسيدات على لقب الدوري المصري ويؤكد "رايت تو دريم "حققت إنجازات تاريخية في وقت قياسي

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أحمد جودة - القاهرة - في لحظة تاريخية تعكس التقاء الرؤية بالحلم، وجّه سير محمد منصور، مالك مجموعة رايت تو دريم ونادي مسار، تهنئة قلبية لفريق مسار للسيدات بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المصري للسيدات للمرة الثانية على التوالي، في إنجاز يعكس روح الإصرار والتفوق ويجسد ثمرة مشروع استثنائي في تطوير كرة القدم المصرية.

محمد منصور يهنئ فريق مسار للسيدات على لقب الدوري المصري

وقال سير محمد منصور في بيان رسمي: "أهنئ بناتي البطلات في فريق مسار للسيدات على هذا الإنجاز المشرّف الذي لم يكن يومًا وليد الصدفة، بل نتيجة عمل وجهود دؤوب، امتد على مدار ثلاث سنوات، هذا التتويج هو صفحة مضيئة تجاه تحقيق حلم بدأناه نضع فيه الموهبة قبل أي شيء آخر بهدف تطوير الرياضةالمصرية."

وتابع سير محمد "منذ انطلاق أكاديمية رايت تو دريم في مصر، لم يكن هدفنا مجرد التنافس على البطولات، بل تأسيس منظومة كروية قائمة على العلم والقيم والموهبة، وفق نموذج أثبت نجاحه في مصر ودول أخرى مثل الدنمارك وأمريكا".

وواصل سير محمد "نحن لا نبحث فقط عن النجومية بل عن بناء بشر، نتبنى أسلوبًا علميًا في التنشئة الرياضية، يجمع بين التعليم، القيم، والتدريب علي أعلي مستوى، ليخرج لنا جيلًا استثنائيًا من اللاعبات واللاعبين قادرين على المشاركة والفوز عالميًا."

وأكد محمد منصور "لطالما كان هذا هو حلمي وهدفي أن يحصل كل شاب وشابه موهوب علي الرعاية والإهتمام الكافي لتنمو هذه الموهبه ويصبح من المتميزين عالميًا، حققنا إنجازات تاريخية غير مسبوقة في وقت قياسي، ليس فقط علي مستوي مصر ولكن علي مستوي القارة الأفريقية، وهدفنا هو الوصول لكأس العالم لأندية السيدات."

وأضاف سير محمد أن شركة مان كابيتال للاستثمار المالكه لاكاديمية رايت تو دريم التابع لها فريق مسار للسيدات تقدم الدعم اللازم لأنشطه الأكاديمية والنادي حتي يتصدر الفريق ولاعباته المشهد الرياضي، قائلا: "نعمل علي دعم الأكاديمية ونقل الخبرات الرياضيه العالمية لها من خلال ربطها بباقي الفروع في أمريكا والدنمارك وغانا ومن خلال برامج تبادل اللاعبين المحترفين مع كبري الأنديه الرياضيةفي العالم"

وتابع رجل الاعمال العالمي " في أكاديمية رايت تو دريم نحن لا ننظر إلى النجاحات السريعة، لكن نمتلك رؤية طويلة المدي تهدف إلى بناء صرح رياضي يحتذى بها عالميًا." وأضاف "لدينا رؤية واضحة واستراتيجية دقيقة، إن تتويج فريق مسار للسيدات اليوم ووصول فريق مسار للرجال لمرحلة متقدمة من تحقيق حلم التأهل لدوري المحترفين، هي محطات على طريق حلم أكبر، نراه يتحقق كل يوم بفضل إيماننا العميق بقوة الحلم حين يُبنى على العلم والعمل الصادق."

تملك أكاديمية رايت تو دريم عدد من الفرق الرياضيه لكره القدم فبالاضافه إلى نادي مسار للسيدات والرجال في مصر، هناك سان دييجو في أمريكا، ونادي نوردشيلاند في الدنمارك، وتضم هذه الفرق مجموعه من أمهر اللاعبين المحترفين من مختلف الجنسيات.

