نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أيمن الرمادي.
عاجل.. الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد
وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:
أيمن الرمادي مدير فني
وائل القباني مدير كرة
أيمن عبد العزيز مدرب عام
أحمد سمير مدرب مساعد
حازم إمام مدرب مساعد
عماد المندوه مدرب حراس المرمى
ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال
محمد علاء محلل الأداء
فيما تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري للفريق خلال الفترة المقبلة.