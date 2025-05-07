الرياضة

شبانة منتقدا جماهير الأهلي: "لا تكونوا عبء على الفريق"

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شبانة منتقدا جماهير الأهلي: "لا تكونوا عبء على الفريق"

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أحمد جودة - القاهرة -  

انتقد الإعلامي محمد شبانة هتافات جماهير  النادي الأهلي خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة والتي تسببت في حرمان الفريق من الحضور الجماهيري لمدة مباراتين وفق عقوبات لجنة المسابقات لما احتوته الهتافات من سباب جماعي.

شبانة منتقدا جماهير الأهلي: "لا تكونوا عبء على الفريق"


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن فريق الأهلي خسر جماهيره في مرحلة حاسمة من المنافسة على اللقب خاصة أن إحدى المباراتين ستكون أمام المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم والذي سيتسلح بجماهيره والأخرى أمام فريق سيراميكا القوي.


وأضاف شبانة أن عقاب المخطئ لا يمكن تجاهله مهما كانت الأسماء مطالبا الجماهير بالالتزام خلال الفترة المقبلة.

واتم شبانة بأن خطأ جماهير الأهلي أضر بمصلحة الفريق تماما مثلما أخطات الإدارة في ملف الانسحاب من مباراة القمة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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