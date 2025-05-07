مارتينيز ينفي الاتهام بالبصق على أتشيربي: "لو حدث ذلك.. لطُردت"

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواجهة برشلونة وإنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لحظات مثيرة بين مدافع برشلونة إنييغو مارتينيز وفرانشيسكو أتشيربي لاعب إنتر، بعد تسجيل الفريق الإيطالي هدفه الثاني من ركلة جزاء.

وظهرت لقطات الفيديو أن مارتينيز قد ردّ بغضب على احتفال أتشيربي قربه، ما دفع الأخير للاحتجاج لدى الحكم بزعم تعرضه للبصق.

رد فعل مارتينيز... وإنكار واضح للحادثة

في تصريح عقب المباراة، أوضح مارتينيز أنه لم يقم بالبصق على منافسه قائلًا: "لقد احتفل في أذني، وكان ردي عليه غير ضروري. لكن لم أستهدفه بالبصق، ولو كنت فعلت، لكنت طُردت على الفور". وأكد أن ما حدث كان رد فعل غريزي على استفزاز، وليس سلوكًا يستحق العقوبة، وهو ما أيده الحكم بعدم اتخاذ إجراء أو اللجوء لتقنية الفيديو.

ملحمة كروية تنتهي بتأهل إنتر وبكاء كتالوني على التحكيم

انتهت المباراة المثيرة بنتيجة 4-3 لإنتر ميلان بعد وقت إضافي، ليحجز الفريق الإيطالي مقعده في نهائي دوري الأبطال بمجموع 7-6، بعد تعادل الذهاب في برشلونة (3-3). سجل أتشيربي هدف التعادل الحاسم في الدقيقة 93، بينما منح ديفيد فراتيسي فريقه بطاقة التأهل بهدف الفوز. في المقابل، وجه برشلونة انتقادات حادة للتحكيم، إذ طالب لاعبوه، وعلى رأسهم بيدري، اليويفا بفتح تحقيق في قرارات المباراة، بينما عبّر المدرب هانسي فليك عن استيائه من انحياز التحكيم لصالح إنتر.

الآن، يوجه برشلونة أنظاره نحو الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الليغا، على أمل تقليص الفارق في صدارة الترتيب.