نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "86 مليار دولار".. قيمة أغلى 50 نادي كرة قدم في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بيانات جديدة من موقع "سبورتيكو" أن إجمالي قيمة أغنى 50 نادي كرة قدم في العالم بلغ نحو 86 مليار دولار أمريكي. وجاء ريال مدريد في الصدارة بقيمة تقديرية 6.53 مليار دولار، فيما احتل كريستال بالاس، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، المركز الخمسين بقيمة 610 ملايين دولار.

وبحسب التقرير، تهيمن الأندية الأوروبية على القائمة، حيث جاء جميع الأندية الـ15 الأولى من أوروبا، بينما ضمّت القائمة 19 ناديًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أكبر عدد من أي دوري.

إيرادات البث والرعاية التجارية تقود تقييمات الأندية

استندت التقييمات إلى متوسط إيرادات الأندية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، مع استبعاد رسوم الانتقالات والضرائب. وتوزعت الإيرادات على ثلاثة مصادر رئيسية: البث التلفزيوني، والإيرادات التجارية، وإيرادات أيام المباريات.

سجل مانشستر سيتي أعلى إيرادات بث بلغت 371 مليون دولار، بفضل تفوقه المحلي ومشاركته الأوروبية. في المقابل، حقق بايرن ميونيخ أعلى إيرادات تجارية بقيمة 455 مليون دولار، من رعاة كبار مثل أودي وأديداس وأليانز.

أما ريال مدريد، فقد تفوق في إيرادات أيام المباريات بـ 346 مليون دولار، بفضل نموذج تراخيص المقاعد الشخصية.

مضاعفات التقييم تعكس تقلبات السوق والنتائج الرياضية

استخدمت "سبورتيكو" مضاعفات خاصة لحساب القيمة النهائية لكل نادٍ، بناءً على عوامل مثل قوة العلامة التجارية، الأداء الرياضي، وضع السوق المحلي، ومستوى الديون. وتفاوتت هذه المضاعفات بين 2.5 إلى 7.25 ضعف متوسط الإيرادات، حسب حالة كل نادٍ. كما أشار التقرير إلى أن خطر الهبوط في الدوريات الأوروبية، مقارنةً بثبات المشاركة في الدوريات الأمريكية، ينعكس بشكل واضح على فروقات التقييم بين الجانبين.