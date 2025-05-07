نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي قد توصل لاتفاق مع رامي ربيعة مدافع الفريق لتجديد تعاقده لمدة عامين مع إمكانية إضافة عام ثالث بموافقة الطرفين.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن محمد يوسف المدير الرياضى للنادي الأهلي قد عقد عدة جلسات مع اللاعب خلال الفترة الماضية وتم التوصل لاتفاقات حول المقابل المادي ووضع البنود العريضة لتفاصيل التعاقد.

وأتم شبانة أنه من المتوقع ان يتم توقيع العقود والإعلان الرسمي عقب مباراة المصري القادمة.