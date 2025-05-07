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أحمد جودة - القاهرة - تحدث لاوتارو مارتينيز نجم منتخب الأرجنتين وقائد فريق إنتر ميلان، عن الالم والمعاناة الذي قاده هو وزملاءه لتحقيق انتصار ثمين على برشلونة.

نجم إنتر ميلان يكشف عن الألم الذي قاد للفوز على برشلونة

أقيم لقاء الإياب بين إنتر ميلان وضيفه برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٦ مايو موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، في تمام ال١٠ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

انتهى الإياب بفوز إنتر بنتيجة ٤-٣ في الوقت الإضافي، بعد مباراة ذهاب مارثونية انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة اهداف لكلاهما، وتذاع البطولة على شبكة بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

معاناة قادت للفوز

قال لاوتـــارو مـــارتـــيــنـيـز لاعب انتر ميلان:

كنت أعاني، لم أكن أشعر بساقي بشكل جيد. قضيت يومين أبكي في المنزل، لم أكن أريد أن لا ألعب

وضعت ضمادة مشدودة جدًا ونزلت إلى أرض الملعب. هذه طبيعتي، وهذه طريقتي في عيش كرة القدم. بكيت كثيرًا بعد مباراة برشلونة، لكني وعدت عائلتي أنني سألعب.

