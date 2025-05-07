نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السنغال بالزي الأبيض والكونغو بالأزرق في كأس إفريقيا للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة السنغال والكونغو الديمقراطية الذى عقد اليوم عن ارتداء المنتخب السنغالي الطاقم الابيض كاملا، بينما يرتدى منتخب الكونغو الزى الأزرق كاملا.

السنغال بالزي الأبيض والكونغو بالأزرق غدا

المباراة تقام غدا في تمام الساعة السادسة مساءا باستاد السويس الجديد فى ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

الجدير بالذكر أن منتخب الكونغو الديمقراطية يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب السنغالى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.