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أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على قبول اعتذار عبد الواحد السيد مدير الكرة عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية.

الزمالك يقبل اعتذار عبد الواحد السيد عن عدم استمراره في منصب مدير الكرة

وتقدم عبد الواحد السيد باعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الساعات القليلة الماضية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفادة من خبرات عبد الواحد السيد الكبيرة للعمل في قطاع الناشئين، لتقديم الإضافة المأمولة في القطاع الذي يمثل عنصر المستقبل بنادي الزمالك.

