نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دائرة الجدل بسبب فضيحة سابقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الحكم الألماني فيليكس زواير، البالغ من العمر 43 عامًا، لإدارة مواجهة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وباريس سان جيرمان، مساء الأربعاء على ملعب "بارك دي برانس".

يُعد زواير من أبرز حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، وقد سبق له إدارة مباريات كبيرة، من بينها نصف نهائي بطولة أوروبا التي جمعت بين إنجلترا وهولندا الصيف الماضي.

فضيحة التلاعب تعود للواجهة قبل المواجهة الحاسمة

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، رغم سجله التحكيمي المميز، طفت إلى السطح مجددًا ماضٍ مثير للجدل يتعلق بزواير، إذ أُوقف عام 2005 لمدة ستة أشهر بعد ثبوت تورطه في فضيحة تلاعب بنتائج مباريات.

حينها، كان يعمل كمساعد حكم وتلقى رشوة بقيمة 250 جنيهًا إسترلينيًا من زميله الحكم روبرت هويزر، الذي كان متورطًا مع شبكة مراهنات كرواتية مرتبطة بجماعة للجريمة المنظمة. وقد تم لاحقًا منع هويزر من ممارسة أي نشاط كروي مدى الحياة، بينما عاد زواير إلى التحكيم في الدوري الألماني عام 2009.

اللاعبون لم ينسوا.. وبيلينغهام ينتقد

رغم مرور سنوات على الواقعة، لم تُمحَ من ذاكرة بعض اللاعبين، فقد سبق للنجم الإنجليزي جود بيلينغهام أن انتقد زواير بعد خسارة فريقه السابق بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ، بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل. وصرّح حينها قائلًا: "عندما تعيّن حكمًا سبق له التلاعب في نتائج أكبر مباراة في ألمانيا،