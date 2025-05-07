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أحمد جودة - القاهرة - يعتبرونه النسخة الأعلى من بادو الزاكى وأكثر مهارة من ياسين بونو وأنه قادر خلال سنوات قليلة على الوصول إلى عرين أكبر أندية العالم.. إبراهيم جوميز حارس مرمى أسود الأطلس ونادى أوليمبيك مارسيليا أحد إفرازات أكاديميات كرة القدم فى أوروبا وصاحب أغرب قصة للاعب.

خليفة بونو والزاكى.. "جوميز" عملاق حراسة مرمى المغرب

بدأ حياته لاعبًا بين الهجوم ووسط الملعب فى نادى "إيفيان" ثم دعاه أحد المدربين للوقوف بين الثلاث خشبات حارسًا للمرمى نظرًا لطوله الفارع ورشاقته وسرعة رد الفعل لديه رغم أن طوله تجاوز المترين.. وبعدها انضم لنادى أوليمبيك مارسيليا فى صفقة انتقال حر.. والأكثر غرابة فى مسيرة جوميز هو أنه ولد فى فرنسا لأب سنغالى وأم مغربية وتفتحت عيناه على ثلاثة منتخبات تدعوه للعب بألوانها على المستوى العالمى والدولى.

وبالقلب والعقل اختار أن يكون مع أسود الأطلس وفى يوم ٢٢ مارس ٢٠٢٤ كانت مباراته الأولى مع المغرب أمام سيراليون.. وشارك فى ٢٢ مباراة ضمن فريقى الشباب والرديف واستقبل ٣٠ هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى أربع مباريات.. ويرى الخبراء والمدربون أنه حالة خاصة جدًا.

حارس موهوب وعندما يكتمل تدريبه وإعداده سيكون وسط مرمى أكبر أندية العالم وأنه قادر على التفوق على ياسين بونو وتجاوز بادو الزاكى.. فهل يفعلها جوميز المغربى؟!