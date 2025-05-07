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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم ضربة موجعة بإصابة ثلاثة لاعبين قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي، حيث سيغيب نيكو وإنياكي وليامز بالإضافة لهداف الفريق أويهان سانسيت.

بلباو يفقد 3 لاعبين أمام مانشستر يونايتد في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الثلاثي لم يتواجد في قائمة الفريق، المكونة من 24 لاعا، التي اختارها إرنستو فالفيردي، المدير الفني.

وأعلن بلباو أن إنياكي وليامز، الذي سجل 11 هدفا ومرر تسع تمريرات حاسمة هذا الموسم، تعرض لإصابة في أوتار الركبة.

شقيقه الأصغر نيكو، سجل أيضا 11 هدفا، يعاني من مشكلة في الفخذ.

وغاب سانسيت، الذي يتصدر ترتيب هدافي الفريق برصيد 17 هدفًا، عن مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في أوتار الركبة ولم يتمكن من التعافي في الوقت المناسب لخوض مباراة الإياب

ويعد مانشستر يونايتد هو المرشح الأبرز للتأهل للنهائي، بعدما فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في بلباو بثلاثة أهداف نظيفة سجلها برونو فرنانديز (هدفين) وكاسيميرو.