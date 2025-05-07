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أحمد جودة - القاهرة - تختتم اليوم (الأربعاء) منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية في مجموعة تفادي الهبوط بمواجهتين ’ في الأول يلتقي الجونة ثاني الترتيب برصيد 27 نقطة مع مودرن سبورت التاسع والأخير برصيد 15 نقطة وينطلق اللقاء في الساعة الخامسة على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة ’ وفي الثانية يستضيف الإسماعيلي صاحب المركز السابع برصيد 19 نقطة فريق إنبي الذي يتأخر عنه بنقطة ومركز ويبدأ اللقاء على ملعب الإسماعيلية في تمام الثامنة.

حكام مباراتي الجونة مع مودرن والإسماعيلي أمام إنبي في الجولة الخامسة لدوري "نايل"

لجنة الحكام الرئيسية برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام هاتين المباراتين على النحو التالي:

- الجونة × مودرن سبورت: الدولي محمود البنا (حكمًا للساحة) ’ عمر فتحي ومحمد سعيد عبد العظيم (مساعدين) ’ جلال أحمد (حكمًا رابعًا) ’ الدوليين أمين عمر وسمير جمال (تقنية الفيديو).

- الإسماعيلي × إنبي: الدولي محمود بسيوني (حكمًا للساحة) ’ الدوليين يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب (مساعدين) ’ أحمد حمدي (حكمًا رابعًا) ’ محمد الصباحي وشهاب راشد (تقنية الفيديو).

كانت منافسات هذه الجولة قد انطلقت أمس (الثلاثاء) بمواجهتين أيضًا ’ حيث تعادل سموحة مع طلائع الجيش (0 – 0) وزد اف سي مع الاتحاد بنفس النتيجة.