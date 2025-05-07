الرياضة

عبد الله يغادر معسكر منتخبنا الوطني تحت 20 عامًا قبل أيام من مواجهة تنزانيا

0 نشر
0 تبليغ

عبد الله يغادر معسكر منتخبنا الوطني تحت 20 عامًا قبل أيام من مواجهة تنزانيا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله يغادر معسكر منتخبنا الوطني تحت 20 عامًا قبل أيام من مواجهة تنزانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني تحت ٢٠ سنة لكرة القدم بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، على مغادرة محمد عبد الله للمعسكر الحالي فى الإسماعيلية.

عبد الله يغادر معسكر منتخبنا الوطني تحت 20 عامًا قبل أيام من مواجهة تنزانيا

 وذلك بناءً على التقرير الطبي الذى رأي ضرورة راحة اللاعب وخوض برنامج علاجي بعدما أثبتت الفحوص والأشعات إصابته بمزق فى العضلة الأمامية خلال لقاء المنتخب مع زامبيا فى الجولة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن يغادر اللاعب المعسكر صباح غدٍ لبدء برنامجه العلاجي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا