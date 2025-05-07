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أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني تحت ٢٠ سنة لكرة القدم بقيادة أسامة نبيه المدير الفني، على مغادرة محمد عبد الله للمعسكر الحالي فى الإسماعيلية. عبد الله يغادر معسكر منتخبنا الوطني تحت 20 عامًا قبل أيام من مواجهة تنزانيا وذلك بناءً على التقرير الطبي الذى رأي ضرورة راحة اللاعب وخوض برنامج علاجي بعدما أثبتت الفحوص والأشعات إصابته بمزق فى العضلة الأمامية خلال لقاء المنتخب مع زامبيا فى الجولة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم. ومن المقرر أن يغادر اللاعب المعسكر صباح غدٍ لبدء برنامجه العلاجي.