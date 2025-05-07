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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب جنوب إفريقيا للشباب فوزًا كبيرًا على نظيره السيراليوني بنتيجة (4 – 1) في اللقاء الذي شهده ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في ختام الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لكأس إفريقيا تحت 20 سنة.

جنوب إفريقيا تهزم سيراليون برباعية في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لكأس إفريقيا تحت 20 سنة

مهاجم كيب تاون سيتي الواعد جودي لي أشين تقدم لعناصر المدرب ريموند مداكا في الدقيقة 13 ’ ثم ضاعف زميله نيو رابو النتيجة في الدقيقة 60 ’ وبعدها قلص موموه كامارا الفارق لهدف واحد بتسجيله هدف سيراليون في الدقيقة 69 وعزز موقعه في صدارة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف ’ لكن البديل ثابانج مهلانجو أحرز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 86 و89 ومنح بلاده الفوز الثاني على التوالي بعد الخسارة أمام منتخب مصر في الجولة الأولى.

بهذه النتيجة رفع عملاق جنوب القارة الملقب بـ "أماجيتا" رصيده إلى 6 نقاط وتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن المنتخب السيراليوني الذي تكبد خسارته الأولى في هذه النسخة لكنه حافظ على صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط.