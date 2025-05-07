نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب برشلونة يفتح النار على التحكيم بعد الخروج الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدرب برشلونة، هانز فليك، عن امتعاضه من بعض قرارات الحكم، عقب خروج فريقه الإسباني من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء، إثر مباراة إياب جنونية على أرض إنتر الإيطالي (3 - 4 بعد التمديد).

قال الألماني، في مؤتمر صحافي: «أنا خائب، لكنني فخور بأدائنا، فخور بفريقي الذي قدّم كل شيء، لكن هذه كرة القدم وأحيانًا تكون غير عادلة».

وبعد مباراة الذهاب الخاطفة للأنفاس أيضًا التي انتهت بالتعادل 3 - 3، قلب برشلونة تأخره بهدفَيْن وتقدّم حتى الرمق الأخير من الوقت الأصلي عندما عادل إنتر، قبل أن يحصد «نيراتزوري» هدف التأهل في الشوط الإضافي الأول (99).

أضاف مدرب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق: «بعض قرارات الحكم لم تصب في مصلحتنا، لكن يجب تقبل ذلك».

وتابع لقناة «موفيستار» الإسبانية: «في كل مرة كان الموقف 50 - 50، انتهى الأمر في مصلحتهم».

وأصر فليك الذي أخفق في قيادة برشلونة إلى النهائي الأول في المسابقة القارية منذ 2015: «إنتر فريق كبير، يدافعون جيدًا جدًا، يملكون مهاجمين مميزين يحتفظون بالكرة، لديهم آليات تلقائية».

ووعد فليك: «سنتعلم ونعود الموسم المقبل. من الطبيعي أن يخيب أملنا، لكن الخميس سنعود إلى التمارين».

ويستقبل برشلونة، الأحد، غريمه التاريخي ريال مدريد في مباراة يتعيّن فيها أن يحقّق نتيجة إيجابية كي يعبّد طريقه نحو استعادة لقب الدوري من الفريق الملكي.

قال مدافعه الأوروغواياني، رونالدو أراوخو: «في الحقيقة، نحن حزينون. أردنا بلوغ النهائي، كنا نخوض بطولة رائعة».

تابع قلب الدفاع: «كنا قريبين للغاية ثم أفلتت منا الأمور»، في حين عدّ زميله إريك غارسيا، أن برشلونة «كان الفريق الأفضل. لقد تأهلوا إلى النهائي؛ لكن أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل».

وأضاف غارسيا: «مرة جديدة تخلفنا بفارق هدفَيْن، لكن شخصية فريقنا رائعة. كل الجماهير التي قدمت إلى هنا كانت رائعة».

تابع صاحب الهدف الأول لبرشلونة: «كنا أفضل في الشوط الثاني. أظهرنا قيمتنا لكن عندما يسجلون هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا عن الضائع، تتدهور الأمور».

من جهته، يخوض إنتر النهائي السابع في «دوري الأبطال»، والثاني في ثلاثة مواسم بعد خسارته في 2023 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 0 - 1، علمًا بأنه أحرز اللقب ثلاث مرات في 1964 و1965 و2010.