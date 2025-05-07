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أحمد جودة - القاهرة - يود إلكاي جويندوجان، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، أن يبدأ مسيرته التدريبية كمساعد للمدرب جوسيب جوارديولا، ولكنه لا يخطط لذلك في الوقت القريب، حيث لا يزال يطمح في مواصلة مسيرته كلاعب لعدة سنوات مقبلة.

جوندوجان يود أن يبدأ مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا

وقال لاعب وسط مانشستر سيتي البالغ 34 عاما، لصحيفة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء:"أشعر أنني استمتع بكرة القدم كثيرا: ليس فقط لعام آخر، ولكن على الأقل لمدة عامين، ربما ثلاثة أو أربعة أعوام".

وأضاف:"ولكني بالفعل أفكر فيما سيأتي بعد انتهاء مسيرتي كلاعب. لا أخاف من هذه الأفكار، بل هي أقرب إلى الترقب والحماس. لكن جسدي لا يزال في حالة جيدة".

لم يطلب جويندوجان بعد من جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي،، أن يكون مساعدا له، لكنه قال:"ربما لا يوجد ما هو أفضل من أن تبدأ مسيرتك كمساعد لجوارديولا. الأمثلة في السنوات الأخيرة أظهرت أن هذا يمكن أن يمهد الطريق لمسيرة تدريبية ناجحة".

وكان ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الحالي، مدربا مساعدا لجوارديولا في مانشستر سيتي.

وأضاف جويندوجان:" أن أعمل كمدرب مساعد لجوارديولا سيكون أمرا جذابا للغاية بالنسبة لي".

رغبته في الاستمرار في اللعب قد تثير الكثير من التعجب بين جماهير مانشستر سيتي نظرا لمعاناته هذا الموسم. وترك لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند السابق مانشستر سيتي في 2023 ولكن لعب لمدة موسم واحد فقط مع برشلونة، لأن الأمور لم تسر كما كان مخططا لها وعاد بعدها لمانشستر.

وكان عقد جويندوجان مع مانشستر سيتي تم تجديده بشكل تلقائي حتى 2026.