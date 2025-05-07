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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يهدف للتعاقد مع لاعب ثالث من باير ليفركوزن، بعدما انتزع لقب الدوري الألماني منه.

بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع باتريك شيك

وذكرت صحيفة "بيلد "أنه بالإضافة لصانع الألعاب فلوريان فيرتز، والمدافع جوناثان تاه، فإن بايرن يريد ضم المهاجم باتريك شيك ليكون بديلا لهاري كين.

ويمتد عقد التشيكي شيك، الذي يلعب لفريق ليفركوزن منذ 2020، حتى 2027 ولكنه لم يلعب بشكل أساسي في ظل قيام تشابي ألونسو بإجراء تعديلات على خط الهجوم.

ووفقا لبيلد، يمكن أن يرحل شيك مقابل 25 مليون يورو (3ر28 مليون دولار) ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان ليفركوزن سيبيع فيرتز وشيك لمنافسه الرئيسي. وينتهي عقد تاه في يوليو تموز المقبل.

وسجل شيك / 29 عاما/ 79 هدفا في 166 مباراة مع ليفركوزن.