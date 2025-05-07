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أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة منتخب التايكوندو القاهرة اليوم متوجهه إلى إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 14 عام والتي تقام خلال الفترة من 10 حتى 14 مايو الجاري.

التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحادين العربي والأفريقي للتايكوندو سفر بعثة المنتخب والمشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 14 عام.

و تم أمس قبل المغاردة عمل جلسة تصوير للمنتخب بحضور رئيس البعثة الأستاذ هيثم الجداوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف علي منتخب الناشئين والمسابقات وبحضور السيد النائب محمد تيسير مطر والأستاذ محمد مجدي السرسي والأستاذ حسين غيث والأستاذ سليم عدنان والاستاذ أحمد زغابي وفي حضور الكابتن محمد عبد المنعم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتايكوندو والعميد خالد محمود.

وضمت قائمة منتخب مصر التي غادرت إلى إمارة الفجيرة اللاعبات: " ريتاج أحمد سعيد وزن تحت 55 كجم، وهنا خالد محمد وزن تحت 29 كجم، وجنى يسري وزن تحت 33 كجم، وكارما محمد وزن تحت 37 كجم، ونادية أحمد وزن تحت 41 كجم، وهنا عادل وزن تحت 44 كجم، وليلي عبداللطيف وزن تحت 47 كجم، وجودي مصطفى وزن تحت 51 كجم، وسلمى عمرو وزن تحت 59 كجم، وحنين محمد وزن +59 كجم".

بينما ضمت قائمت اللاعبين كلا من:" عمر هيثم وزن تحت 33 كجم، ومؤيد تميم وزن تحت 37 كجم، وفراس إبراهيم وزن تحت 41 كجم، ويوسف محمد أحمد وزن تحت 61 كجم، ويوسف محمد عطوة وزن تحت 49 كجم، ويحيا حازم شاكر وزن تحت 45 كجم، وأسر أحمد فرحات وزن تحت 65 كجم، وزين الدين خالد وزن تحت 53 كجم، وأمين عمرو وزن تحت 57 كجم، أحمد زكريا أحمد وزن +65 كجم".

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 14 عام المشارك في بطولة العالم بالإمارات كلا من، الدكتور أحمد سعيد زهران مدير فني وهشام حسن أبوالفرح مدرب عام ومصطفى عبدالعظيم مدرب عام وحسام جوهر مدرب وطارق أحمد جابر مدرب ومحمد هاني مدرب ومحمود مرسي مدرب ومحمود هارون مدرب ووائل صلاح الدين مدرب وأحمد متولي مدرب وعمر عصام مدرب ومحمد عسكر مدرب ويتواجد مع بعثة المنتخب الدكتور بيير بهجت كاشف طبيب للبعثة.

ووضع الجهاز الفني للمنتخب برنامج تجهيزي للفريق خلال الفترة الماضية وأيضا برنامج خاص للأيام التي تسبق المباريات منذ الوصول للإمارات اليوم لخوض منافسات البطولة.