نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد آرسنال أو باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، الفائز من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد آرسنال الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان النيراتزوري قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2025 بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب على برشلونة الإسباني بنتيجة 7/6.

وانتهت مباراة الذهاب بين الإنتر والفريق الكتالوني في إسبانيا بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، ونجح الفريق الايطال في الفوز إيابًا بنتيجة 4/3.

ويواجه إنتر ميلان الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وآرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال

يلتقي الفريق الباريسي مع ضيفه الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025 على ملعب "حديقة الأمراء" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريق الباريسي والمدفعجية قد انتهت بفوز باريس بهدف نظيف.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت الموافق 31 مايو بين إنتر ميلان الإيطالي والمتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان آرسنال على ملعب "آليانز آرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

وتنقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2025 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات البطولة الأوروبية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.