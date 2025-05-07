نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال ضد باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي لقلب الطاولة على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واختار الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الأبطال أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين PSG والمدفعجية في إنجلترا انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال

يلتقي الفريق الباريسي مع ضيفه الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025 على ملعب "حديقة الأمراء" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جاكوب كيور، لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.

ويلتقي المتأهل من مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025.

وتنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.