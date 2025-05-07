نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان ضد آرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، مواجهة آرسنال الإنجليزي وعينه على تأكيد انتصاره الذي حققه في لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحدد إنريكي تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجانرز في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين PSG والمدفعجية في إنجلترا انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال

يلتقي الفريق الباريسي مع ضيفه الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025 على ملعب "حديقة الأمراء" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش، ويليام باشو، ماركينيوس كوريا، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينها، جواو نيفيس.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي

ويلتقي المتأهل من مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025.

وتنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.