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أحمد جودة - القاهرة - أكد بيبي ماروتا رئيس نادي إنتر ميلان، أن سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق، يعد أحد أعمدة مشروع النادي طويل الأمد.

رئيس نادي إنتر يشيد بإنزاجي عقب التأهل التاريخي على حساب برشلونة

وأثيرت بعض التكهنات حول رحيل محتمل لإنزاجي من منصبه كمدرب للفريق، بنهاية الموسم الحالي، في ظل الصعوبات وقلة التدعيمات، والفارق بين إمكانات الفريق الأساسي والاحتياطي.

وقال ماروتا في تصريح نقله الصحفي فابريزيو رومانو خبير الميركاتو عبر حسابه بمنصة "إكس": "لقد كان إنزاجي ممتازا مرة أخرى، ويستحق كل التقدير".

وأضاف "سيموني جزء أساسي من مشروعنا طويل الأمد".

وقاد إنزاجي إنتر لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب نصف نهائي مثير أمام برشلونة، حيث تعادلا ذهابا في معقل الكتلان 3-3، وفاز إنتر إيابا 4-3 في ملعبه جوزيبي مياتزا.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقود فيها إنزاجي إنتر لبلوغ النهائي الأوروبي، بعدما قاد الفريق لنهائي 2023 قبل أن يخسره بنتيجة 1-0 على يد مانشستر سيتي.