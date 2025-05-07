نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 13 مباراة محلية وقارية.. ماذا قدم «بيسيرو» مع الزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو نادي الزمالك منذ قليل عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» عن توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

جاء هذا القرار عقب، سلسلة النتائج السلبية التي قدمها الفريق مؤخرا، وكذلك تراجع مستوى الفريق وتوديع البطولة الأفريقية (الكونفدرالية)، والابتعاد عن بطولة لقب الدوري المصري الممتاز في النسخة الجارية.

ويستعرض « دوت الخليج الرياضي » أبرز ما قدمه المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

تولى البرتغالي جوزيه بيسيرو مقاليد القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الرابع عشر من شهر فبراير الماضي، وذلك خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

خاض الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو 13 مباراة، بواقع 8 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وثلاث مباريات في بطولة كأس مصر، ومباراتين في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

حقق فريق الزمالك الفوز في 6 مباريات، منها مباراة اعتبارية أمام فريق الأهلي في لقاء القمة الذي رفض الأهلي خوضه اعتراضا على عدم وجود حكام أجانب، وتعادل في 6 مباريات، وهزم في مباراة واحدة فقط.

سجل لاعبو الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو 18 هدفا، واستقبلت شباكهم 10 أهداف، وحافظوا على نظافة شباكهم في 4 مباريات.

يحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 40 نقطة.