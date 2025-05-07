نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن رسميًا إقالة بيسيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، رحيل المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو بعد الاتفاق بينهما على إنهاء العلاقة التعاقدية.

إقالة بيسيرو من تدريب الزمالك

نشر حساب الزمالك الرسمي عبر موقع “فيسبوك”، معلنًا رحيل جوزيه بيسيرو عن قيادة الفريق الكروي الأول.

وجاء عبر حساب الزمالك: “اتفاق بين الزمالك وجوزيه بيسيرو على فك الارتباط بالتراضي، ونتمنى لك التوفيق فيما هو قادم”.

واستقر نادي الزمالك، على رحيل بيسيرو عن قيادة الفريق بسبب تراجع النتائج في الدوري، والخروج المخيب من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بالخسارة أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي.

وكان فريق الزمالك قد واصل نزيف النقاط في سباق الدوري المصري، بالتعادل أمام البنك الأهلي 2-2 في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للبطولة.

ويحتل فريق الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة متأخراً بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتواجد بالمركز الثاني، و7 عن بيراميدز المتصدر.