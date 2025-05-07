نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يخوض أصعب اختباراته أمام النصر الجريح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض اتحاد جدة واحدًا من أصعب اختباراته في طريقه نحو الفوز ببطولة دوري "روشن" السعودي وذلك عندما يحل ضيفًا على النصر في الجولة 30 من عمر المسابقة.

ويدخل اتحاد جدة المتصدر برصيد 68 نقطة المباراة وهو متفوق على ملاحقه المباشر الهلال بفارق 6 نقاط و8 نقاط عن مضيفه النصر.

وبينما يسير اتحاد جدة نحو الحصول على بطولة الدوري وكذلك ينتظر مواجهة القادسية في نهائي كأس الملك، يبدو النصر قريبًا من الخروج بموسم صفري عقب وداعه نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الوصيف كاواساكي فرونتالي، إذ خرج من كأس الملك العام الماضي ويتخلف بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

ويحاول النصر الإبقاء على آماله الضئيلة بالفوز ببطولة الدوري، أو على الأقل ضمان البطاقة المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ تملك السعودية 3 مقاعد خطف أهلي جدة البطل منها واحدًا.

وفي المقابل عاد الاتحاد إلى الانتصارات الجولة الماضية عقب تغلبه على الاتفاق بثلاثة أهداف لهدفين، ليخرج من دوامة نتائج سلبية لاحقته آخر شهرين بعدما فاز في 3 مناسبات مقابل التعادل 4 مرات وخسارتين.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين مثيرًا بعدما سجل كريم بنزيمة للاتحاد وعادل كريستيانو رونالدو النتيجة للنصر بشكل سريع قبل أن يحسم ستيفن بيرخفاين المباراة لصالح الاتحاد في الدقائق الأخيرة.