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أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء فريق النصر نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الأول بارك

تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي

ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن التشكيل المتوقع لنادي النصر امام الاتحاد في دوري روشن للمحترفين السعودي

ويعود المحترف البرتغالي كريستيانو رونالدو إلي التشكيل الأساسي عقب غيابه عن مباراة ضمك الماضية

تشكيل النصر المتوقع " رونالدو على القمة"

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، نواف بوشل.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أيمن يحيى، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

تُذاع مباراة النصر والاتحاد عبر شاشة قناة SSC1HD الناقل الحصري لمباريات دوري روشن للمحترفين السعودي

ويدخل فريق الاتحاد وهو متصدرًا ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بينما النصر في المركز الثالث برصيد 60 نقطة