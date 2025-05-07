نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه اليوم الأربعاء فريق النصر نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الأول بارك

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم عن القنوات الفضائية الناقلة لمباراة النصر واتحاد جدة في دوري روشن للمحترفين السعودي

أين يمكنني مشاهدة مباراة النصر والاتحاد

تُذاع مباراة النصر والاتحاد عبر شاشة قناة SSC1HD الناقل الحصري لمباريات دوري روشن للمحترفين السعودي

ويدخل فريق الاتحاد وهو متصدرًا ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بينما النصر في المركز الثالث برصيد 60 نقطة