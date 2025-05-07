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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد لاعب وسط برشلونة بيدرو جونزاليس "بيدري"، أداء الحكم البولندي سيمون مارشينياك في هزيمة برشلونة (4-3) أمام إنتر ميلان، أمس الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!

وودّع برشلونة دوري أبطال أوروبا، من نصف النهائي، علمًا بأنه تعادل على ملعبه أمام إنتر ميلان (3-3) الأسبوع الماضي.

وصرح اللاعب الإسباني بعد المباراة: "أتفق تماما مع ما قاله مدربنا في المؤتمر الصحفي. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا لنا مع هذا الحكم. يجب على الاتحاد الأوروبي النظر في هذا الأمر. هناك أمور لا أفهمها".

وأضاف بيدري: "محبط بعض الشيء لكن الفريق قدّم كل ما لديه، وكان يستحق التأهل إلى النهائي في ميونخ".

وواصل: "يجب علينا الآن أن نفكر في الكلاسيكو (أمام ريال مدريد في الليجا) ومواصلة المنافسة على الألقاب المتبقية في الموسم".

يشار إلى أن إنتر سيواجه في نهائي دوري أبطال أوروبا، الفائز من موقعة نصف النهائي الآخر بين باريس سان جيرمان وآرسنال.

