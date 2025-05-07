ليس محمد الشيبي.. الأهلي يبحث عن التعاقد مع ظهير أيمن قبل كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم التعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يدرس التعاقد مع ظهير أيمن في الصيف

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي في مفاجأة من العير الثقيل يبحث عن التعاقد مع ظهير أيمن جديد، وليس ظهير أيسر كما يظن البعض".

وأوضح:" إدارة النادي الأهلي ترى أن مركز الظهير الأيمن يعاني بشكل كبير، بسبب تواجد محمد هاني فقط في هذا المركز، في ظل إصابة عمر كمال عبد الواحد، واقتراب خالد عبد الفتاح من الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو بيع نهائي ".

واكمل:" وأنه ليس من المعقول أن يشارك المارد الأحمر في كأس العالم للأندية، وهو لا يمتلك لاعبين في مركز الظهير الأيمن سوى محمد هاني فقط".

واختتم:" تواصلت مع مصدر داخل النادي الأهلي، لمعرفة إذا كان النادي الأهلي سيتعاقد مع النجم المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، ولكن المصدر أكد أنهم يتمنوا ذلك، إلا أن اللاعب لديه عقد مع الفريق السماوي، وسيرفض النادي التفريط في خدماته في الوقت الحالي، خاصة بعد تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".