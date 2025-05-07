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أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقف النجم السلوفيني نيتس جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة بشكل طبيعي مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

الاهلي يحسم موقف جراديشار من المشاركة في كأس العالم للأندية

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" تواصلنا مع مصدر من النادي الأهلي، وأكد استنكار المسئولين من فكرة طلب الاتحاد السلوفيني لاستدعاء جراديشار للمشاركة في بطولة يورو للشباب"

وأضاف:" المصدر أكد أن النادي الأهلي يرفض بشكل قاطع فكرة التفريط في جراديشار، بسبب بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في يونيو المقبل، ولذلك رفض النادي طلب الاتحاد السلوفيني بشكل رسمي"

وأتم كريم رمزي:" من حق الأهلي أن يرفض طلب الاتحاد السلوفيني لأن البطولة غير معترف بها دوليا، وليست ضمن الأجندة الدولية، ولذلك فإن إدارة النادي لم توافق على انضمام جراديشار لمنتخب بلاده".