نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 عاما، مع نظيره المنتخب التنزاني في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، مع كلا من منتخبات جنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا وسيراليون.

موعد مباراة مصر أمام تنزانيا في كأس أمم إفريقيا للشباب

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر تحت 20 عامًا مع المنتخب التنزانى يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، باستاد هيئة قناة السويس.

وكان منتخب مصر حقق فوزًا صعبًا على جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في المباراة الأولى بالبطولة، بينما خسر تمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام زامبيا في المباراة الماضية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد تنزانيا

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وستنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس 1.