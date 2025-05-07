الإنتر إلى نهائي أبطال أوروبا
قلب إنتر ميلان الايطالي تأخره من 3-2 قبل لحظات من نهاية الوقت الاصلي الى فوز 4-3 على ضيفه برشلونة الإسباني بعد التمديد، الثلاثاء، ليتأهل الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادل الفريقين 3-3 ذهابا.
وبعدما تقدم إنتر بهدفين عبر هدافه الارجنتيني لاوتارو مارتينيز (21) والتركي هاكان تشالهاناوغلو (45+1 من ركلة جزاء)، رد برشلونة بقوة في الشوط الثاني بثلاثية حملت توقيع إريك غارسيا (54) وداني أولمو (60) والبرازيلي رافينيا (88).
وفرض فرانشيسكو أتشيربي التمديد بهدف قاتل (90+3)، قبل أن يسجل دافيدي فراتيزي هدف التأهل بعد التمديد (99).
وينتظر إنتر الآن الفائز بين باريس سان جرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي (فاز سان جرمان ذهابا 1-0)، في النهائي المقرر على ملعب أليانز أرينا في ميونخ في 31 مايو.
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