الإنتر إلى نهائي أبطال أوروبا

الإنتر إلى نهائي أبطال أوروباقلب إنتر ميلان الايطالي تأخره من 3-2 قبل لحظات من نهاية الوقت الاصلي الى فوز 4-3 على ضيفه برشلونة الإسباني بعد التمديد، الثلاثاء، ليتأهل الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادل الفريقين 3-3 ذهابا.

وبعدما تقدم إنتر بهدفين عبر هدافه الارجنتيني لاوتارو مارتينيز (21) والتركي هاكان تشالهاناوغلو (45+1 من ركلة جزاء)، رد برشلونة بقوة في الشوط الثاني بثلاثية حملت توقيع إريك غارسيا (54) وداني أولمو (60) والبرازيلي رافينيا (88).

وفرض فرانشيسكو أتشيربي التمديد بهدف قاتل (90+3)، قبل أن يسجل دافيدي فراتيزي هدف التأهل بعد التمديد (99).

وينتظر إنتر الآن الفائز بين باريس سان جرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي (فاز سان جرمان ذهابا 1-0)، في النهائي المقرر على ملعب أليانز أرينا في ميونخ في 31 مايو.