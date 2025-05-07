تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ارسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ على التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة نظيره فريق أرسنال الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على نظيره أرسنال بهدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب نصف بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 7 من شهر مايو الجاري، على ملعب حديقة الأمراء. معقل الفريق الباريسي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديز، ماركينيو، باتشو، أشرف حكيمي

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز

في الهجوم: دوي، عثمان ديمبيلي، كفاراتسخيليا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة. عبر قناة beIN Sports 1HD.