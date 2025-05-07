نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء إقامة مجموعة من المباريات المهمة على مستوى البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال في إياب دوري أبطال أوروبا، فيما يستضيف النصر فريق الاتحاد في قمة مرتقبة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

مواعيد اهم مباريات اليوم في جميع البطولات

مباريات الدوري المصري الممتاز:

الجونة × مودرن سبورت – الساعة 5:00 مساءً – عبر قناة أون تايم سبورت 1

الإسماعيلي × إنبي – الساعة 8:00 مساءً – عبر قناة أون تايم سبورت 1

مباريات الدوري السعودي (دوري روشن):

الأهلي × التعاون – الساعة 5:25 مساءً – عبر قناة SSC Extra 2

الرائد × الهلال – الساعة 7:15 مساءً – عبر قناة SSC Extra 1

النصر × الاتحاد – الساعة 9:00 مساءً – عبر قناة SSC 1

مباريات دوري أبطال أوروبا:

باريس سان جيرمان × أرسنال – الساعة 10:00 مساءً – عبر قناة بي إن سبورت 1