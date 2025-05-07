معلق مباراة باريس سان جيرمان وارسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال يوم الأربعاء 7 مايو 2025 على استاد بارك دي برانس معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة باريس سان جيرمان وارسنال

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.

تمكن باريس سان جيرمان من خطف فوز صعب من آرسنال بهدف نظيف على ملعب الإمارات معقل الجانرز في مباراة الذهاب ويحتاج النادي الباريسي إلى عدم الخسارة أمام جماهيره من أجل بلوغ النهائي ومواجهة الفائز من برشلونة وإنتر ميلان.

بينما تأهل آرسنال إلى الدور قبل النهائي الأول له منذ 2009 بعد إقصاء ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في حين وصل باريس سان جيرمان إلى هذا الدور عقب الفوز على أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف في مجموع المباراتين علمًا بأنه لم يسبق تتويج أي من آرسنال أو باريس بلقب دوري أبطال أوروبا في تاريخه