نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وارسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في لندن بفوز باريس سان جيرمان على آرسنال بهدف نظيف مما سيعطيه الأفضلية في مباراة العودة في عقر داره.

ويحتاج باريس سا جيرمان إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة إيجابية من أجل ضرب موعدًا في المباراة النهائية في خطوة جديدة نحو اللقب.

بينما يخوض آرسنال المباراة ولا بديل أمامه عن تحقيق الفوز بأكثر من هدف من أجل بلوغ المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع أرسنال إلى تحقيق إنجاز تاريخي جديد بالوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، حيث لم يصل الجانرز إلى النهائي سوى مرة وحيدة كانت في موسم 2016.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال يوم الأربعاء 7 مايو 2025 على استاد بارك دي برانس معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وارسنال

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.