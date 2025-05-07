نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وارسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباراة واحدة وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة بينما يحتل آرسنال المركز الثالث برصيد 19 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 6 مباريات وخسر مباراة واحدة وتعادل في مباراة واحدة.

يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة تفوقه بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف، بينما يدخل أرسنال المباراة بحماس كبير من أجل تعويض تلك الخسارة والعودة إلى المنافسة بقوة للحصول على فرصة للوصول إلى المباراة النهائية.

يحمل باريس سان جيرمان الطموحات لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بينما يسعى آرسنال لستإعادة أمجاده الأوروبية. ومن المتوقع أن يعتمد كل فريق على أبرز نجومه الذين أثبتوا كفاءة كبيرة في الموسم الحالي من البطولة مما سيجعل المواجهة فرصة للجماهير للاستمتاع بكرة قدم تنافسية ممتعة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال يوم الأربعاء 7 مايو 2025 على استاد بارك دي برانس معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم حسن العيدروس بالتعليق على أحداث اللقاء.