نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الإسماعيلي في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء نظيره فريق إنبي، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من مجموعة تفادي الهبوط من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم «دوري نايل».

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي

يحتضن ملعب الإسماعيلي بمدينة الإسماعيلية، مباراة اليوم، والتي ستنطلق صافرتها في الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل عبر قناة أون سبورت 1، وذلك بصوت المعلق الرياضي مؤمن حسن.

ويطمح فريق الإسماعيلي في تحقيق الفوز على ملعبه، والابتعاد رويدا عن دائرة الهبوط، مستغلا عامل الأرض والجمهور في مباراة اليوم.

وفي سياق متصل، يقع فريق إنبي في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق الإسماعيلي، ولكن هناك مباراة لم تلعب لصالح فريق إنبي.

يذكر أن فريق الإسماعيلي تعادل إيجابيا مع فريق سموحة في الجولة الماضية بهدف لكل منهما، بينما خسر إنبي أمام الجونة بهدف نظيف.