نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره التونسي، على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، والمقامة على الأراضي المصرية.

موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من مساء اليوم الأربعاء، وفي الرابعة بتوقيت تونس والمغرب، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، وكذلك قناة المغربية الرياضية الأرضية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

وتعد مباراة اليوم مهمة لكلا الطرفين، حيث يكفي منتخب المغرب التعادل فقط لضمان التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، فيما يلزم نسور قرطاج المنتخب التونسي تحقيق الفوز، أو التعادل والتوقف على هزيمة المنتخب النيجيري أمام نظيره الكيني.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، والتي تضم كل من:

تونس، نيجيريا، كينيا.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية، بعد نهاية الجولة الثانية، على النحو التالي:

المغرب 4 نقاط

نيجيريا 4 نقاط

تونس 3 نقاط

كينيا 0 نقاط

يذكر أن عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، تتكون من 13 منتخبا، مقسمة على 3 مجموعات، حيث يصعد إلى دور الثمانية أصحاب المراكز الأولى والثانية، على أن يلتحق بهم، أفضل ثنائي حاصل على المركز الثالث في كل مجموعة.